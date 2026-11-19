Как сообщили в министерстве здравоохранения Тульской области, 27 ноября в консультативно-диагностическом центре Тульской детской областной клинической больницы на ул. Бондаренко, 39 пройдёт День открытых дверей.

За один день детей осмотрят и проконсультируют 13 специалистов: кардиолог, невролог, хирург, уролог, аллерголог, эндокринолог, пульмонолог, ортопед-травматолог, офтальмолог, онколог, акушер-гинеколог, оториноларинголог и психиатр.

Посещение возможно по предварительной записи, которая откроется 20 ноября. Записаться можно через чат-бот «Мое здоровье — Тульская область» в мессенджере Макс: нужно выбрать ребёнка, врача и удобное время. При изменении планов запись можно отменить в разделе «Отмена записи».