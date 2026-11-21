22 ноября в Туле пройдёт очный этап просветительской акции «Географический диктант — 2026». Об этом пишут «Тульские известия».

В этом году диктант пройдет уже в 12-й раз. Впервые площадкой, где его проведут, станет Тульский государственный музей оружия. Ранее среди площадок были Выставочный зал и вагон бронепоезда № 13 «Тульский рабочий».

Кстати участников акции ждёт не только проверка знаний, но и дополнительная познавательная экскурсия, так как сейчас в музее работает выставки «Летопись морской славы России».

Регистрация участников начнётся в 11:00, диктант стартует в 12:00. Требуется предварительная регистрация.