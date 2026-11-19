За пять лет доля жителей Тульской области и ЦФО с высшим образованием, работающих строго по полученной в вузе специальности, увеличилась с 18% до 29%. Об этом сообщает hh,ruю

При этом доля тех, кто трудится по смежным с полученным образованием направлениям, сократилась. Если в 2021 году этот показатель составлял 16%, то в 2026 году — уже 10%.

Наиболее заметные изменения за пять лет произошли в строительстве и недвижимости, а также в сфере информационных технологий. Доля специалистов, работающих по полученной специальности, в строительной отрасли выросла с 27% до 39%, а в ИТ — с 20% до 32%. Положительная динамика также отмечена в управлении персоналом и тренингах: показатель увеличился с 16% до 24%.

«Вместе с тем в некоторых профессиональных сферах доля работающих по специальности снизилась. В юриспруденции она сократилась с 59% до 46%, в науке и образовании — с 35% до 30%, в медицине и фармацевтике — с 53% до 51%», - отметили представители сервиса.

Также стало известно, кого активнее всего ищут работодатели Тульской области.