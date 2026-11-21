«Продолжаем подготовку к 100-летию Новомосковска», — написал в своем канале в MAX губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Он отметил, что одно из важных направлений — создание комфортной городской среды. Так, с 2017 года на благоустройство направлено около 1 млрд руб. В следующем году стартуют работы по обновлению Детского парка имени Д.Г. Оники.

А уже в этом году для жителей города благоустроили сквер «Сказка». Здесь и зеркальные фонтаны-сферы, и площадка с металлофонами, меловой доской и другими интерактивными элементами.

«Эту территорию для преображения выбрали сами жители на Всероссийском голосовании», — отметил глава области.

Ранее сообщалось, что Новомосковску добавили денег на городскую среду, перераспределив субсидии.