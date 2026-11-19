Более 13 тысяч пенсионеров Тульской области уже пользуются цифровым пенсионным удостоверением в мессенджере MAX. С его помощью жители региона могут подтверждать право на получение льгот в магазинах, учреждениях культуры, досуговых организациях и других местах, сообщает отделение СФР по области.

Цифровое удостоверение может полностью заменить бумажный документ и обладает такой же юридической силой. Для подтверждения пенсионного статуса достаточно предъявить QR-код на экране смартфона, который можно отсканировать в соответствующем учреждении. Чтобы оформить цифровое удостоверение, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», а также установить на смартфон или планшет приложения «Госуслуги» и MAX.

Для создания документа нужно авторизоваться в обоих приложениях, открыть в MAX раздел «Цифровой ID» (в старых версиях — «Профиль» → «Цифровой ID»), нажать кнопку «Создать цифровой ID» и предоставить необходимые разрешения в приложении «Госуслуги».

«После завершения процедуры цифровое пенсионное удостоверение будет готово к использованию. Теперь подтвердить право на льготы можно быстро и удобно с помощью смартфона», - сказали в фонде.

Также почти треть пенсионеров Тульской области продолжает работать.