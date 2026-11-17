В Туле, по прогнозу синоптиков сайта gismeteo, 18 ноября будет пасмурная погода, туман, местами пройдёт мокрый снег. Выпадет около 20 мм осадков.



Утром облачно, столбики термометров покажут -1℃, днём пасмурно, температура воздуха до +4℃. Ветер юго-восточный, до 6 м/с, атмосферное давление 736 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 82%.



Ночью облачно, на дорогах туман, снег с дождём, температура воздуха до +2℃, ветер юго-восточный, до 5 м/с, атмосферное давление 732 мм рт. ст.



По геомагнитной активности утром ожидается пятибалльная магнитная буря, днём, вечером и ночью небольшие возмущения.