17 ноября отмечается Международный день белки — экологический праздник, который напоминает о необходимости заботиться о животных и беречь природу. Об этом сообщает ГУ ТО «Тульские парки».

Особенно непростой период для белок начинается с ноября и продолжается до марта. С наступлением холодов животным становится сложнее находить пищу, поэтому посетители парков могут помочь им, предложив полезное угощение. Специалисты рекомендуют выбирать натуральные продукты: нежареные семечки подсолнечника; грецкие орехи, расколотые пополам; фундук.

«При этом важно помнить, что не вся человеческая еда подходит животным. Сладости, выпечка и жареный арахис могут навредить здоровью белок, поэтому давать их категорически не рекомендуется», - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее в тульских парках высадили более 325 молодых деревьев.