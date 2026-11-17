Владельцев автомобилей и пешеходов просят быть внимательными на мокрой дороге. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, с 21 часа 17 ноября с сохранением до конца суток 18 ноября ожидаются мокрый снег и гололедица. Порывы ветра могут достигать 11 м/с, а температура по области ночью может опускаться до -3℃.

В этом случае из-за мокрого асфальта машиной управлять становится сложнее, а видимость ухудшается. Гавными факторами безопасного вождения будут: выбор скоростного режима, отсутствие резких манёвров и торможений, а также соблюдение дистанции между транспортными средствами.