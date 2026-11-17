Советский районный суд Тулы частично удовлетворил иски участников долевого строительства к компании «СЗ „ЖК Балтийский-5“». Общая сумма взысканий превысила 1,3 млн рублей, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Как установил суд, застройщик включил в договоры долевого участия условия, ущемляющие права потребителей. В частности, при расчёте стоимости квартир в цену включалась площадь балконов без применения понижающего коэффициента. Кроме того, в акты приёма-передачи квартир было внесено условие о дополнительной оплате.

«По итогам рассмотрения пяти гражданских дел суд частично удовлетворил требования истцов. С застройщика взыскали излишне уплаченные денежные средства, компенсацию морального вреда, штрафы за отказ добровольно удовлетворить требования потребителей, а также судебные расходы», - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, в Узловском районе приобретут 15 новых квартир для переселенцев.