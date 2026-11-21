Сроки завершения капитального ремонта (по сути — реконструкции) Апухтинской школы имени Е.Ф. Бобылёвой в Одоевском районе сорваны, новый, уже второй по счёту, подрядчик, хозобщество «Нур» из Башкирии, не смог завершить работы до 15 ноября, как это предполагалось ранее.

Информацию tula.aif.ru подтвердил глава администрации района Вадим Волков, отметив, что контракт уже расторгнут.

«Подрядчику давали шансы исправить ситуацию, но он ими не воспользовался», — отметил глава.

По его словам, степень готовности объекта составляет 60%, тепловой контур там полностью закрыт, но сама старая система отопления демонтирована под замену. По оценке Волкова, при самом оптимистичном раскладе, завершение работ потребует полтора месяца, то есть, до нового года, при менее благоприятном сценарии — до апреля. Конкурс уже объявлен, но новый подрядчик пока не определён.

Как подчеркнул глава местной администрации, учебный процесс при этом не прерывается, дети продолжают учиться в школах имени Виноградова и имени Успенского в самом Одоеве, на занятия и обратно их доставляет школьный автобус.

Отметим: упомянутый подрядчик сорвал капремонт, как минимум, ещё одной школы — в посёлке Октябрьский Киреевского района. По словам главы местной администрации Владислава Галкина, контракт с фирмой «Нур» расторгнут и здесь, новый подрядчик уже работает на объекте, но сроки его сдачи тоже будут вынужденно сдвинуты.

В посёлке Арсеньево всё та же организация из Башкирии вела капитальный ремонт (по сути — та же реконструкция) детского сада для открытия ясельной группы. По словам главы муниципального образования Нины Ненашевой, это уже третий подрядчик на объекте, но и он затягивает работу, которая теперь, вероятно, завершится лишь к августу 2027 года.

В августе этого года компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков. В качестве причины указано «расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от его исполнения в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта».

Ранее сообщалось, что сорвавший реконструкцию путепровода подрядчик судится с администрацией Тулы.