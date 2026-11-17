На оперативном совещании в правительстве Тульской области губернатор Дмитрий Миляев напомнил, как вначале марта руководитель крупной группы компаний, которая представлена в целом ряде регионов, написал ему о внедрении у себя корпоративной практики поддержки рождаемости. Это те самые 500 тысяч рублей выплаты предприятий за рождение первого ребёнка, 750 тыс. — за второго, миллион — за третьего и последующих детей.

«И мы потом, подумав, вот эту программу начали масштабировать на территории области, привлекать другие предприятия, заключать с ними соглашения. В общем-то, сегодня у нас там порядка, наверное, ста двадцати компаний, которые подписали с правительством региона подобного рода соглашения», - отметил глава региона.

По его словам, недавно от того же руководителя он получил новое сообщение, о том, насколько в группе компаний выросли показатели по количеству рождённых детей в 2026 году относительно 2025 года. И наибольших успехов в этой части они добились именно в предприятиях, которые расположены на территории Тульской области.

По мнению губернатора, если люди целенаправленно занимаются этим вопросом, то это даёт свои плоды.

«Это ведь не только какие-то финансовые выплаты. Это ещё и, если хотите, пояснительно-разъяснительная работа, дополнительные социальные какие-то гарантии для работников в семьях, у которых появляются дети. Это формирует ту среду, которая называется благоприятной для рождения детей, для создания семей, рождения детей», - убеждён Дмитрий Миляев.