В Тульской области планируют выделить почти 539,2 млн рублей на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, бесплатно предоставленных многодетным семьям. Финансирование предусмотрено на ближайшие два года, указано в проекте постановления.

Средства направят на участки, которые семьи с тремя и более детьми получили в собственность для индивидуального жилищного строительства.

В рамках региональной программы планируется провести водоснабжение и водоотведение, а также обустроить подъездные дороги к земельным участкам. Согласно проекту постановления, на создание инженерной инфраструктуры предусмотрено 473,37 млн рублей из бюджетов всех уровней. Ещё 65,89 млн рублей направят на развитие транспортной инфраструктуры.

Основную часть финансирования обеспечит региональный бюджет. Окончательный объём средств составит почти 540 млн рублей.

Ранее более 150 мам в области воспользовались правом на досрочную пенсию.