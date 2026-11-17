Большинство жителей Тулы считают, что длительная дорога до работы должна оплачиваться или включаться в рабочее время. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Инициатива предполагает, что время в пути продолжительностью более 1,5 часа в одну сторону будут либо компенсировать сотрудникам, либо учитывать как рабочее. Эту идею поддерживают 74% опрошенных туляков.

Согласно результатам исследования, 41% респондентов выступают за денежную компенсацию времени на дорогу, ещё 33% считают, что его необходимо включать в рабочий график. Против инициативы высказались 12% участников опроса. Женщины чаще мужчин предпочитают вариант с денежной компенсацией. Мужчины, в свою очередь, несколько чаще выступают против предложения.

«Наибольшую поддержку инициатива получила среди молодёжи до 35 лет — её одобряют 80% опрошенных этой возрастной группы. Среди респондентов от 35 до 45 лет сторонников 76%, а среди туляков старше 45 лет — 71%», - сказали исследователи.

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