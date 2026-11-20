Январские детские пособия жителям Тульской области перечислят на банковские карты до 30 декабря включительно. Выплаты поступят раньше обычного срока в связи с новогодними праздниками. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

Досрочно будут перечислены несколько видов пособий: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, пособие на первого ребенка до трех лет, а также выплаты на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву. Кроме того, до конца декабря семьи получат ежемесячную выплату из средств материнского капитала на детей до трех лет.

При этом досрочное перечисление предусмотрено только для получателей, которым деньги поступают на банковские счета. Тем, кто получает пособия через отделения почтовой связи, выплаты доставят в январе — в соответствии с обычным графиком, с 3 по 25 января.

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